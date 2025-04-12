شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على تمديد عقد رامي ربيعة قبل الإعلان الرسمى والان مع تفاصيل الخبر

يضع مسئولو النادى الأهلى، فى الساعات الحالية، الرتوش الأخيرة على ملف تمديد تعاقد رامى ربيعة قائد الفريق قبل الإعلان الرسمى عن التفاصيل.

وقرر مسئولو النادى الأهلى رفع العرض المالى المُقدم لتجديد عقد رامى ربيعة مدافع الفريق من 12 مليوناً إلى 18 مليون جنيه سنوياً، من أجل إنهاء هذا الملف والإبقاء على اللاعب الدولى ضمن صفوف القلعة الحمراء لمدة موسمين أو ثلاثة مواسم قادمة.

وشهدت الإيام الماضية مشاورات ومفاوضات داخل النادى الأهلى، وتم الاتفاق على رفع المقابل المالى لإقناع اللاعب بالتجديد، خاصة أنه سبق ورفض عروضا كثيرة من أجل البقاء مع الفريق، كما أنه من أبناء وكباتن الأهلى المُخلصين.

ويرغب الأهلى فى تجديد عقد ربيعة لمنع مخطط أكثر من نادٍ محلى وخارجى للتعاقد معه وكان آخرهم الزمالك ومن قبله بيراميدز، حيث فجر مصدر فى الأهلى مفاجأة من العيار الثقيل بالتأكيد على أن رامى ربيعة تلقى اتصالات عبر بعض الوسطاء للانتقال لـ نادى بيراميدز خلال الموسم المقبل، حيث يرغب النادى السماوى فى استغلال انتهاء عقد اللاعب مع الأهلى للتعاقد معه الموسم المقبل فى صفقة انتقال حُر.

وشهدت مفاوضات الأهلى مع رامى ربيعة لتجديد عقده بعض الأزمات والخلافات المالية الأمر الذى جعل اللاعب محط اهتمام الكثير من الأندية الخارجية والمحلية، فى مقدمتها 3 أندية من الخليج هى العروبة الإماراتى والفتح السعودى والشمال القطرى، بجانب عرض بيراميدز.



ووفقاً للمصدر، فإن رامى ربيعة صاحب الـ32 عاماً تلقى إغراءات من بيراميدز "عبر بعض الوسطاء - وصلت إلى ما يقرب من 100 مليون جنيه فى ثلاثة مواسم، على أن يتم إعفاؤه من نسبة المشاركة، فى حين توقف عرض الأهلى عند 12 مليون جنيه سنوياً، وسيتضمن العقد نسبة المشاركة قبل أن تستقر إدارة القلعة الحمراء على رفع المقابل المالى إلى 18 مليون جنيه.

وشدد المصدر على أن عرض بيراميدز مازال فى مرحلة "جس النبض" ولم يرتق إلى العرض الجاد أو الرسمى، خاصة أن ربيعة سبق وأكد أن الأولوية له هى البقاء فى القلعة الحمراء كونه أحد أبناء وقادة الفريق.