شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الونش مع الزمالك بعد تجديد عقده 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، فى تجديد التعاقد مع محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء رسمياً لمدة ثلاثة مواسم .

وأعلن محمود حمدى "الونش" مدافع الزمالك استمراره داخل الفريق الكروي، مؤكداً أن التاريخ لا يجوز ذهابه بهذه السهولة، خاصة أن المغريات كاتب كبيرة.

وكتب الونش عبر صفحته على "فيس بوك": "الحمد لله أعلن استمراري في نادي الزمالك بيتي وصاحب الفضل على شخصي بعد الله، لمدة ثلاثة مواسم قادمة، وهذا أقل رد للجميل على كل ما رأيته من خير وأشياء لا تقدر بثمن من الزمالك وجماهيره العظيمة".

شارك الونش مع الزمالك هذا الموسم في 19 مباراة بواقع 6 لقاءات في الكونفدرالية و 3 مواجهات كأس مصر و 10 في الدوري الممتاز .

ووقع محمود حمدي " الونش" على على عقود التجديد مع نادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل لينتهي تعاقده بنهاية موسم 2027-2028 .

يأتي ذلك في إطار خطة مجلس إدارة نادي الزمالك ولجنة التخطيط لقطاع كرة القدم للحفاظ على العناصر المميزة بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي