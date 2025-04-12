شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وداع الكونفدرالية.. المصري يبحث عن تأمين رابع الدوري لإنقاذ الموسم والان مع تفاصيل الخبر

يسعى الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة التونسي أنيس بوجلبان، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الموسم الجاري للفريق البورسعيدي، بعد وداع بطولتي، كأس مصر وكأس الكونفدرالية الأفريقية، وتعثر موقف الفريق في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويستعد المصري لمواجهة بتروجت المرتقبة، والتي تجمع الفريقين في الرابعة عصر غداً الأحد على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات حسم بطل الدوري.

ويستهدف جهاز المصري استعادة العروض القوية والخروج بالفريق من دائرة النتائج السلبية من أجل الحفاظ على المركز الرابع بالدوري، وبالتالي حظوظ المشاركة في الكونفدرالية الأفريقية بالموسم المقبل.

وكان المصري تعادل في الجولة الأولى من مباريات حسم الدوري مع بيراميدز المتصدر، سلبياً دون أهداف.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، برصيد 31 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي خلال مسيرته بالمسابقة المحلية في موسمها الاستثنائي، ويقع المصري في مجموعة الفرق المتنافسة على بطولة الدوري والمراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب والتي جاءت كالتالي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود في المركز التاسع على الترتيب.

وكان المصري ودع مؤخراً بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية من ربع النهائي، بعد الفوز في مباراة الذهاب على سيمبا التنزاني بنتيجة 2-0، والهزيمة في لقاء العودة بتنزانيا بنفس النتيجة، لترجح ركلات الجزاء كفة بطل تنزانيا الذي فاز بنتيجة 4-1.

كما ودع المصري مسابقة كأس مصر من دور الـ 16 أمام البنك الأهلي بعد الهزيمة بنتيجة 3-1، وفي كأس عاصمة مصر يحتل النادي المصري المركز الرابع برصيد 3 نقاط، خلف البنك الأهلي المتصدر برصيد 8 نقاط، وسيراميكا وغزل المحلة أصحاب المركزين الثاني والثالث برصيد 4 نقاط.