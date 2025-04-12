شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على بيراميدز في القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، مواجهة هامة مساء اليوم السبت، أمام نظيره بيراميدز، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 33.90 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لبيراميدز 19.98 مليون يورو.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

واشتعلت الأجواء قبل هذه المواجهة بعد أن تقدم بيراميدز بطعن ضد قرار رابطة الأندية بإلغاء عقوبة خصم الثلاث نقاط من الأهلي بجانب تراجع بيراميدز عن استقدام حكام أجانب لهذه المباراة بينما تمسك الأهلي بالصافرة الأجنبية وتم تعيين الهولندي داني ماكلي حكما للمباراة ويعاونه الحكمان المساعدان هيسل ستيجسترا ويان دي فريز، والحكم الرابع مارتين فوس.

ويضم طاقم الحكام الهولندي حكم الفيديو "VAR" روب ديبيرينيك ومساعده كلاي روبرتي.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى وبيراميدز مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.