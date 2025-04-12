شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مباراتان فى الجولة الثانية فى الدورى المصرى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تستكمل اليوم السبت منافسات بطولة الدورى المصرى "دورى nile" بمنافسات الجولة الثانية من المرحلة الثانية فى الدورى التى انقسمت لقسم ينافس على اللقب وقسم ينافس للهروب من الهبوط.

موعد مباريات الجولة الثانية من الدورى

السبت 12 أبريل



فاركو وسيراميكا 4 عصرا استاد حرس الحدود

بيراميدز والأهلى 7 مساء استاد 30 يونيو

الأحد 13 أبريل



المصرى وبتروجت 4 عصرا استاد السويس الجديد

حرس الحدود مع الزمالك 7 مساء استاد برج العرب

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام جديد يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين: التتويج وتفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.

وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.

وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

وضمنت 9 أندية بشكل رسمي المشاركة في دورة التتويج وهي بيراميدز المتصدر والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

وتلعب 9 أندية في مجموعة تجنب الهبوط وهي زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.

القناة الناقلة لمباريات دوري نايل



وتنقل مباريات دوري نايل من خلال قناة أون تايم سبورت باعتبارها صاحبة حقوق البث الحصرى المباشر لمباريات بطولة الدوري المصري.