شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن إبراهيم شيكا لاعب الزمالك الراحل والان مع تفاصيل الخبر

صدمة قوية تلقاها الوسط الرياضي المصري صباح اليوم، السبت، بعد تلقي خبر وفاة إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وعانى إبراهيم شيكا من مرض سرطان المستقيم، الذي أدى إلى فقدانه الكثير من الوزن وغير ملامح وجهه وجعله يجلس على كرسي متحرك، حسبما ذكرت زوجته هبة التركي أكثر من مرة في مقاطع فيديو عبر حساباتها الشخصية بمنصات التواصل الاجتماعي.

ونرصد أبرز المعلومات عن اللاعب الراحل في السطور التالية:

ـ ودع إبراهيم شيكا عالمنا عن عمر ناهز الـ 29 عاماً بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت حالته بشكل كبير في الساعات الأخيرة.

ـ إبراهيم شيكا أحد أبناء قطاع الناشئين بنادي الزمالك وواحد من قادة الفريق المعروفين.

ـ بعد رحيله عن الزمالك، خاض شيكا تجارب كروية مع عدد من الأندية، وواصل مشواره في الملاعب قبل أن يبتعد عن الكرة تدريجيًا بسبب ظروفه الصحية.

ـ عانى إبراهيم شيكا من سرطان المستقيم، وهو أحد الأمراض التي قد لا تظهر أعراضها في مراحلها المبكرة، لكنه يصبح أكثر وضوحًا وخطورة مع مرور الوقت، ما جعله يخضع للعلاج المكثف في المستشفى خلال الفترة الماضية.

ـ في بداية مرضه كان شيكا نشر صورة تجمعه مع زوجته عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام"، وكتب: "دنيا ودت ناس وجابت، وانتي ثابتة من البداية".