شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام بيراميدز.. بن شرقى وجراديشار وأبو علي فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا ثقيلا على بيراميدز، في السابعة مساء اليوم السبت على ستاد الدفاع الجوى في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة التتويج في منافسات الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام بيراميدز مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وأشرف داري ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي ونييتس جراديشار ووسام أبو علي.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.