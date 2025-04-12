شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق بعد صراع مع مرض سرطان المستقيم والان مع تفاصيل الخبر

غادر عالمنا منذ قليل إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق بعد صراع طويل مع المرض.

وعانى إبراهيم شيكا من مرض سرطان المستقيم، الذي أدى إلى فقدانه الكثير من الوزن وغير ملامح وجهه وجعله يجلس على كرسي متحرك، حسبما ذكرت زوجته هبة التركي أكثر من مرة في مقاطع فيديو عبر حساباتها الشخصية بمنصات التواصل الاجتماعي.

وهو نوع من السرطان ينشأ على هيئة نمو للخلايا في المستقيم، الذي يوجد في آخر الأمعاء الغليظة بطول عدة سنتيمترات.

إبراهيم شيكا لاعب الزمالك أحد ناشئين الزمالك وواحد من كباتن الفرقة المعروفين، حيث يُعاني من سرطان المستقيم، وهو أحد الأمراض التي قد لا تظهر أعراضها في مراحلها المبكرة، لكنه يصبح أكثر وضوحًا وخطورة مع مرور الوقت، وخضع للعلاج المكثف في المستشفى قبل رحيله اليوم.

وكان اللاعب السابق لنادي الزمالك، إبراهيم شيكا، قد وجه رسالة رومانسية لزوجته بعد تدهور حالته الصحية.

ونشر شيكا صورة تجمعه مع زوجته عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام"، وكتب: "دنيا ودت ناس وجابت، وانتي ثابتة من البداية".

جدير بالذكر، أن أغلب نجوم الكرة المصرية والفنانين والاعلاميين قاموا بزيارة إبراهيم شيكا، في منزله، قبل نقله إلى المستشفى.