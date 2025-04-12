شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للناشئين يواجه انجولا الليلة لتحقيق حلم المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما بقيادة أحمد الكاس، نظيره منتخب أنجولا في مواجهة حاسمة تقام في التاسعة مساء اليوم السبت، لحسم بطاقة التأهل إلى مونديال الناشئين، وجاء هذا اللقاء بعد أن أنهى منتخب مصر دور المجموعات في المركز الثالث، برصيد 3 نقاط حيث نجح منتخب مصر للناشئين في الفوز على الكاميرون بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عاما والمقامة في المغرب، وبذلك الفوز تأهلت مصر إلى الملحق المؤهل لبطولة كأس العالم للناشئين والتي تقام في قطر خلال نوفمبر المقبل ، بينما حقق منتخب أنجولا فوزًا كبيرًا على منتخب أفريقيا الوسطى بنتيجة 6-1، ليخطف المركز الثالث في مجموعته برصيد كافٍ للوصول إلى مباراة الملحق.

المباراة المرتقبة بين مصر وأنجولا ستكون حاسمة ومليئة بالإثارة، في ظل رغبة كلا المنتخبين في انتزاع بطاقة العبور إلى كأس العالم تحت 17 سنة، وتحقيق إنجاز قاري جديد.



ومن المقرر أن يرتدي منتخب مصر القميص الأحمر، الشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب أنجولا القميص الأبيض، الشورت الأسود والجورب الأبيض.



وكان منتخب مصر قد ودع بطولة أمم أفريقيا تحت 17 عاما بعدما تواجد في المركز الثالث من مرحلة المجموعات برصيد 3 نقاط فقط بعدما حقق الفوز على منتخب الكاميرون بنتيجة 2-1 ، بينما خسر منتخب مصر أول مباراتين في مرحلة المجموعات أمام جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو بنتيجة 4-3 و2-1 على الترتيب.

