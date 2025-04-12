شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا فى ضيافة فاركو اليوم بالجولة الثانية بمرحلة حسم لقب الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق سيراميكا فى الرابعة عصر اليوم السبت، ضيفا ثقيلا على فريق فاركو على استاد حرس الحدود بالإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة الصراع على لقب دورى nile.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث سقط سيراميكا أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى آخر مباراة، بينما فاز فاركو على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأولى من مرحلة الحسم.

يسعى على ماهر المدير الفنى لفريق سيراميكا، إلى العودة من الإسكندرية بالنقاط الثلاثة من أجل تحسين وضع الفريق فى جدول الدورى، وطالب لاعبيه بضرورة بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز، وحذر المدافعين من الهجمات المرتدة التى ينفذها فاركو بشكل سريع.

فى المقابل، يأمل أحمد خطاب المدير الفنى لفريق فاركو، فى مواصلة النتائج الرائعة بعد الفوز على البنك الأهلى فى الجولة الماضية، وحذر اللاعبين من ترك مساحات أمام لاعبى سيراميكا خاصة أمام مرمى الفريق، وطالبهم بفرض رقابة لصيقة على الثلاثى فخرى لاكاى والقندوسى وزلاكة، مع استغلال كل الفرص التى تتيح لهم أمام مرمى محمد بسام وترجمتها لأهداف.

يحتل فريق فاركو المركز السادس فى ترتيب مجموعة الصراع على اللقب بالدورى برصيد 26 نقطة، فيما يحتل فريق سيراميكا المركز الثامن برصيد 24 نقطة.