شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يضع الرتوش النهائية على خطة عبور حرس الحدود بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الزمالك، اليوم، السبت، استعداداً لمواجهة حرس الحدود المقرر لها فى السابعة مساء غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدورى المصرى، ويضع جوزيه بيسيرو الرتوش النهائية على خطة الأبيض لمواجهة الفريق السكندري على استاد برج العرب، والتعليمات الذى ينوي منحها للاعبيه.

واهتم الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات حرس الحدود، لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.