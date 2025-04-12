شكرا لقرائتكم خبر عن التظلمات تخاطب رابطة الأندية رسميًا للحصول على حيثيات قرار مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت لجنة التظلمات باتحاد الكرة خطاب لرابطة الأندية تطلب فيه حيثيات القرار الخاص بمباراة القمة التي شهدت انسحاب الأهلي من المباراة أمام الزمالك .



عقدت لجنة التظلمات والاستئناف بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة المستشار محمد عبده صالح، الخميس، جلسة لمناقشة عدد من التظلمات المقدمة من الأندية، وعلى رأسها الأهلي والزمالك وبيراميدز، بشأن القرارات الأخيرة المتعلقة بمباريات الدوري الممتاز ، وجاءت قرارات اللجنة خلال الجلسة ضم التظلمات المقدمة من الأندية الثلاثة في ملف واحد، وذلك نظرًا لتشابه الأسباب والموضوعات والأطراف المعنية، على أن يصدر قرار موحد بشأنها.

كما تم تأجيل الفصل في التظلمات إلى جلسة يوم 24 أبريل 2025، لإتاحة الوقت الكافي للاطلاع على كل المستندات والمذكرات المقدمة من جميع الأطراف.

وتقدم في وقت سابق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بطعن إلى لجنة الاستئناف "التظلمات" بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد القرار الذي أعلن عنه مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية المحترفة، بشأن عقوبات مباراة القمة أمام الأهلي.

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت يوم 30 مارس الماضي، إلغاء قرار خصم 3 نقاط من النادي الأهلي، بعد عدم خوضه لمباراة القمة أمام الزمالك.