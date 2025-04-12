شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلي أمام بيراميدز اليوم السبت فى الدوري المصرى والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء الذى يجمع الاهلى مع بيراميدز على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة التتويج بمسابقة الدوري المصري، ونستعرض أهم المعلومات عن المباراة فى السطور التالية..

1_ موقف الأهلى وبيراميدز في الدوري

يملك فريق الاهلى 39 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر لقاء وحيد وسجل 30 هدف وتلقت شباكه 12 هدف فيما يملك بيراميدز 43 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 4 مباريات وخسر لقاء وسجل لاعبيه 32 هدف وتلقت شباكه 10 أهداف.

2_نتيجة آخر ظهور للأهلى وبيراميدز فى الدوري

كانت آخر مباراة خاضها الأهلي في الدوري المصري ضد طلائع الجيش والتي انتهت بفوز الأحمر بهدفين نظيفين، قبل أن ينسحب من مباراة القمة ضد الزمالك ويعلن عدم استكمال المسابقة فيما تعادل بيراميدز مع المصري البورسعيدى سلبياً في أخر ظهور بالمسابقة.

3_الأهلى يتفوق على بيراميدز فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 33.90 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لبيراميدز 19.98 مليون يورو.

4- تاريخ مواجهات الأهلى وبيراميدز

22 مباراة سابقة بين الأهلى وبيراميدز بواقع 17 مباراة فى الدوري و4 مباريات بكأس مصر، ومباراة واحدة بـ كأس السوبر المصري، حقق المارد الأحمر الفوز في 11 لقاء، بينما حقق بيراميدز الفوز فى 6 لقاءات، وانتهت 5 مواجهات أخرى بالتعادل، سجل الأهلى 29 هدفاً وسجل بيراميدز 19 هدفا، وكان التعادل السلبى شعار أول مواجهة بين الفريقين فيما انتهت أخر مباراة جمعت الاهلى وبيراميدز بتعادل الفريقين بهدفين لكل فريق.

5- أرقام كولر مع الأهلى

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 156 مباراة، فاز فى 108 لقاءات وتعادل فى 30 مباراة، وتلقى 18 هزيمة، وسجل لاعبوه 304 هدف وتلقت شباكهم 121 هدفا من بينها ثلاثة أهداف اعتبارية، وخرج بشباك نظيفة فى 87 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (6-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صن داونز (5-2).

وتوج كولر مع الأهلى بـ11 بطولة هى السوبر المحلى "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة.