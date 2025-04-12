شكرا لقرائتكم خبر عن عامر عامر يخضغ للأشعة فى غزل المحلة عقب الإصابة فى مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع عامر عامر حارس مرمى فريق غزل المحلة الى عمل أشعة اليوم على قدمه عقب تعرضه الى الإصابة في مواجه سموحه والتي على أثرها غادر اللقاء.

وكان حقق فريق غزل المحلة الفوزعلى نظيره سموحة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد المحلة ضمن الجولة الثانية من عمر المجموعة الثانية لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

وأحرز هدف فريق غزل المحلة الوحيد التونسى محمد رمضان بن حموده في الدقيقة 35 عقب مراوغة جيدة للمدافع مصطفى ميدو أنهاها بتسديدة قوية لتسكن شباك الهانى سليمان حارس مرمى فريق سموحه.

وبهذة النتيجة ارتفع رصيد فريق غزل المحلة للنقطة 20 محتلا المركز الرابع بجدول ترتيب لمجموعة الثانية "المنافسة على الهبوط" لبطولة الدورى المصرى الممتاز بينما توقف رصيد سموحه عند نفس عدد النقاط في المركز الخامس.