موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو بيراتس فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق بيراميدز مباراة هامة أمام اورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما تأهل الفريق السماوى للدور نصف النهائى، فى إنجازًا تاريخيًا للنادي الذي بدأ مؤخرًا رحلته في البطولات القارية، ويؤكد الطموح الكبير لإدارة النادي في المنافسة على الألقاب الأفريقية، بعد أن أصبح الفريق رقماً صعباً في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

بيراميدز يتأهل على حساب الجيش الملكى

نجح نادي بيراميدز في كتابة فصل جديد في تاريخه الكروي، بعدما تأهل لأول مرة إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، رغم خسارته أمام الجيش الملكي المغربي بنتيجة 2-0 في لقاء الإياب، مستفيدًا من فوزه الكبير في مباراة الذهاب بنتيجة 4-1، ليحسم التأهل بمجموع المباراتين (4-3).

وفاز الجيش الملكى على بيراميدز بهدفين نظيفين فى المباراة التى جرت بينهما بالمغرب فى إياب الدور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا، ليتأهل الفريق السماوى بمجموع المباراتين للدور نصف النهائى للمرة الأولى فى تاريخه.

أورلاندو يتأهل لمواجهة بيراميدز فى نصف النهائى

تعادل سلبيًا فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي مع مولودية الجزائر، ليتأهل بطل جنوب أفريقيا إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب 5 يوليو في العاصمة الجزائرية، قد انتهت بفوز أورلاندو بايرتس ضد مولودية الجزائر بهدف دون رد، ليتأهل الفريق لمواجهة بيراميدز.

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس فى نصف نهائى دورى الأبطال

تقام مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس فى الثالثة عصر يوم السبت الموافق 19 أبريل، على ملعب أورلاندو ستاديوم فى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.