شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراتي الأهلي وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

تُعد مباراتي الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي أحد أهم المحطات القوية في الموسم الحالي بالنسبة للقلعة الحمراء ، وتلقى الأهلي خطاباً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أكد فيه الأخير أن موعد مباراتي الأحمر أمام صن داونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .

وأكد "كاف" للأهلي أن مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا ستُقام يوم 19 أبريل الجاري في الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة ، كما أكد الكاف للأهلي أن مباراة العودة ستقام يوم 26 أبريل الجاري في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة بإستاد القاهرة.

وتأهل النادي الأهلي للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً ثميناً على الهلال السوداني بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء ، الثلاثاء، على ملعب الشيخة ولد بوضياف بموريتانيا، فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل إمام عاشور هدف الأهلي في الدقيقة 80 ليتأهل المارد الأحمر إلى نصف نهائي البطولة القارية بعدما كان قد فاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بهدف نظيف حمل توقيع محمد هاني .

ويلتقي الأهلي مع صن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي البطولة القارية بعدما تأهل الفريق الجنوب أفريقي على حساب الترجي التونسي.