شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال المدير الفنى للاتحاد الليبى يحتفل بعيد ميلاده الـ"58" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل خالد جلال، نجم الزمالك الاسبق والمدير الفنى الحالى لفريق التحدى الليبى، اليوم السبت بعيد ميلاده الـ 58، حيث إنه من مواليد 12 أبريل 1967 .

لعب خالد جلال في الزمالك خلال الفترة من 1986 وحتى 1995، قبل أن يتنقل بين عدة أندية مثل طنطا وشبين والشرقية للدخان وبلدية المحلة، قبل أن ينهي مسيرته عام 2003 رفقة جولدي أحد أندية الدوري المصري الممتاز سابقا.

بدأ خالد جلال مسيرته التدريبية عام 2008 مع الشرقية للدخان، ثم تولى قيادة فريق محافظة الشرقية والسويس ثم الأسيوطي سبورت.

وفي 2017، تولى جلال مهمة المدرب المساعد في الزمالك لفترة قصيرة، قبل أن يتسلم بعدها القيادة الفنية لفريق إف سي مصر، ثم الشعلة السعودي من نوفمبر 2018 وحتى فبراير 2019.

وتولى جلال قيادة الزمالك بشكل مؤقت لمدة شهر واحد من يونيو وحتى يوليو، قبل أن يعود لتدريب إف سي مصر مطلع عام 2020 وحتى سبتمبر من العام ذاته.

سبق لخالد جلال أن درب نادي الزمالك في أكثر من مناسبة، آخرها في 2019، بجانب تدريبه البنك الأهلي وبيراميدز والشرقية وفاركو في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتوج صاحب الـ58 عاما بلقب وحيد مع الزمالك هو كأس مصر موسم 2017-2018 على حساب سموحة السكندري بركلات الترجيح 5-4.