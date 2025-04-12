موعد مباريات الجولة السابعة من دورى الكرة النسائية

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القاهرة - سامية سيد - تنطلق منافسات الجولة السابعة من مرحلة حسم لقب دورى الكرة النسائية الاثنين المقبل، بـ5 مواجهات قوية بين الأهلى مع بيراميدز، زد مع البنك الأهلى، المعادى واليخت مع المقاولون العرب، وادى دجلة مع الزمالك، مسار مع مودرن سبورت.

موعد مباريات الجولة السابعة

تنطلق مباريات الجولة السابعة في الثالثة والنصف عصر الاثنين المقبل، في توقيت واحد لتساوى الفرص بين جميع المنافسين، والتي انحصرت المنافسة بين مسار والأهلى.

وحقق فريق الكرة النسائية بنادى مسار فوزا مهما على وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما الجمعة، في إطار منافسات الجولة السادسة من مرحلة حسم اللقب في دورى الكرة النسائية.

بهذا الانتصار اقترب مسار كثيرا من حسم لقب الدورى بعدما رفع مسار رصيد إلى 64 في المركز الأول بترتيب دورى الكرة النسائية قبل 3 جولات على النهاية، فيما بقى فريق وادى دجلة عند 54 نقطة في المركز الثالث.

وفى مباراة أخرى، عاد مودرن سبورت بانتصار كبير أمام بيراميدز 4 /1، ليرفع مودرن سبورت رصيده إلى 41 نقطة في المركز الخامس، بينكما توقف رصيد بيرايمدز عند النقطة 19 في المركز التاسع.

كما نجح فريق المقاولون العرب في تحقيق فوز مهم على زد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرفع المقاولون العرب رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن، فيما بقى فريق زد عند 35 نقطة في المركز السابع.

وحقق فريق الكرة النسائية بنادى الأهلى فوزا كبيرا على البنك الأهلى بستة أهداف دون مقابل، جاءت عن طريق شارتى روبن وهدف عكسى من مدافعة البنك الأهلى، وميا داردن "هدفين" ونادين غازى ومنة طارق.

بهذه النتيجة رفع النادى الأهلى رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثانى، بينما توقف رصيد البنك الأهلى عند النقطة 41 في المركز السادس بترتيب الدورى.

واكتسح الزمالك نظيره المعادى واليخت بخماسية نظيفة، ليرفع الزمالك رصيده إلى 53 نقطة في المركز الرابع في ترتيب دورى الكرة النسائية، فيما بقى المعادى واليخت عن النقطة 17 في المركز العاشر والأخير.