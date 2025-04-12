الامارات | شباب الأهلي يستعيد نغمة الانتصارات في الدقيقة 100

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزّز فريق شباب الأهلي صدارته لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بانتصار ثمين وصعب خارج ملعبه، بنتيجة 2-1 على حساب كلباء، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد كلباء في الجولة الـ21. وجاء الانتصار بشق الأنفس، خصوصاً في ظل الندية الكبيرة التي أظهرها أصحاب الأرض، وقلة الفرص التي سنحت للطرفين.

ويدين «فرسان دبي» بالفضل للبديل إيغور سيلفا، الذي خطف هدف الفوز في الدقيقة 100 (90+10) ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 52 نقطة في الصدارة، بينما تجمّد رصيد «النمور» عند 22 نقطة.

وكانت المباراة في طريقها للتعادل، بعدما تقدّم شباب الأهلي في الدقيقة 65 عبر قائده فيديريكو كارتابيا، وعادل كلباء النتيجة عبر شهريار موغانلو في الدقيقة 90+1، لكن إيغور سيلفا أعاد الفرح لفريقه بتسجيله هدف الانتصار القاتل في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وخاض لاعبو شباب الأهلي المواجهة تحت ضغط كبير، بعد أن عجزوا عن تحقيق الفوز في الجولتين السابقتين (تعادلان سلبيان أمام الشارقة والعين)، وهو ما أدى إلى تقليص الفارق مع «الملك» الشارقة، الذي يُعد أبرز المنافسين، لكنه غاب عن هذه الجولة بسبب تأجيل مباراته أمام النصر، نظراً إلى مشاركته في دوري أبطال آسيا 2.

وفي مواجهة ثانية أُقيمت عصر أمس، أنعش دبا الحصن حظوظه في الهروب من شبح الهبوط، إثر انتصاره المثير على مستضيفه بني ياس، في مباراة قلب فيها تأخره إلى فوز دراماتيكي بنتيجة 4-2، وذلك على ملعب «الشامخة». ورفع دبا الحصن رصيده إلى 16 نقطة في المركز قبل الأخير، فيما تجمّد رصيد «السماوي» عند 22 نقطة.

وكان بني ياس قد افتتح التسجيل بهدفين عبر لاعبه يوسفو نيكتيه في الدقيقتين 3 و52، لكن دبا الحصن عاد إلى أجواء اللقاء عبر بيير كوندي الذي أحرز هدفين في الدقيقتين 58 و68، ثم أضاف جواو فيتور الهدف الثالث في الدقيقة 72، واختتم عليون ندور مهرجان الأهداف بالهدف الرابع في الدقيقة +90 (4 دقائق بدل ضائع).

وفي لقاء ثالث، سقط فريق الجزيرة في فخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام مستضيفه عجمان، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد راشد بن سعيد، ليقتسم الطرفان نقاط اللقاء، إذ رفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 31 نقطة، بينما وصل «البركان» إلى 27 نقطة.

وافتتح الجزيرة التسجيل مبكراً عن طريق بونو دي أوليفيرا في الدقيقة الثامنة، فيما أدرك روكي مارسيانو التعادل لعجمان في الدقيقة 75، ليمنح فريقه نقطة ثمينة تفادى بها الخسارة.