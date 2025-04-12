الامارات | الإمارات والكويت أبرز المتقدمين لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2031

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالاتحادات الوطنية الأعضاء في القارة الآسيوية، وذلك عقب تلقي الاتحاد الآسيوي رقماً قياسياً من طلبات إبداء الرغبة في استضافة نهائيات كأس آسيا 2031، بلغ سبعة طلبات.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المكتب التنفيذي السادس في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث ثمّن العدد التاريخي من الطلبات المقدمة، واعتبره دليلاً واضحاً على المكانة المتنامية للبطولة الأهم على مستوى المنتخبات في آسيا.

وكان الاتحاد الآسيوي قد وجّه في 27 نوفمبر الماضي دعوة لجميع الاتحادات الوطنية الأعضاء، من أجل إبداء رغبتها في استضافة النسخة المقبلة من البطولة القارية، قبل الموعد النهائي المحدد في 31 مارس 2025.

وقد تلقى الاتحاد الآسيوي ردوداً رسمية من اتحادات كرة القدم في أستراليا والهند وإندونيسيا وكوريا الجنوبية والكويت والإمارات لاستضافة أمم آسيا 2031، إضافة إلى ملف مشترك يضم اتحادات أوزبكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان.