الامارات | العين يستقبل العروبة.. وقمة بين الوصل والوحدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُسدل الستار مساء اليوم على الجولة الـ21 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بثلاث مواجهات قوية تُكمل إثارة مباريات أمس، علماً بأنه جرى تأجيل مواجهة النصر ومنافسه الشارقة لإتاحة الفرصة لـ«الملك» للاستعداد لمواجهة التعاون السعودي، الثلاثاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2.

وتبدأ مواجهات اليوم بلقاء العين الذي يستقبل على استاد هزاع بن زايد ضيفه العروبة عند الساعة 5:55 عصراً، وتُعدّ المواجهة بمثابة مفترق طرق للطرفين، فالعين صاحب المركز الخامس برصيد 30 نقطة، وعلى الرغم من ابتعاده حسابياً عن المنافسة بعد تعادله مع شباب الأهلي، فإنه يسعى إلى إنهاء موسمه بالحصول على مركز مؤهل للمسابقات الخارجية.

وعلى الطرف الآخر، فإن العروبة القابع في قاع الجدول بست نقاط فقط، لا يملك في لقاء اليوم خياراً سوى الانتصار، إذ تمثّل له النقاط الثلاث طوق النجاة الأخير، ما يرفع درجة التوتر، ويجعل كل دقيقة من عمر اللقاء مشتعلة بالاحتمالات.

وفي التوقيت ذاته، ينطلق الصراع بين خورفكان والبطائح على استاد صقر بن محمد القاسمي، في مواجهة لا تقل أهمية، حيث يتطلع خورفكان إلى تعزيز موقعه في المنطقة الدافئة، حيث يحتل حالياً المركز السابع بـ30 نقطة، بينما يُدرك البطائح صاحب الـ20 نقطة والمركز الـ12، أن أي تعثر قد يعيده إلى دوامة القاع، وهو ما يفرض عليه خوض اللقاء بروح الباحث عن البقاء.

وتبلغ الإثارة ذروتها في الساعة 20:30، حين تتوجه الأنظار صوب استاد زعبيل الذي سيكون مسرحاً لمواجهة القمة بين الوصل والوحدة، في مباراة تُشعل صراع المنافسة على المراكز المؤهلة للمسابقات الخارجية.

ويسعى الوصل رابع الترتيب بـ33 نقطة، إلى مواصلة نتائجه المبهرة بعد انتصاره الكبير في الجولة الماضية على الجزيرة 5-0، فيما يدخل الوحدة صاحب المركز الثالث بـ35 نقطة، برغبة كبيرة في الانتصار، مدفوعاً بثقة لاعبيه بأنفسهم.

ويمتلك الفريقان سجلاً حافلاً من المواجهات المباشرة المثيرة، إذ جمعت بينهما 31 مباراة، يتفوق فيها الوحدة بفارق انتصارين (12 مقابل 10)، بينما سيطر التعادل على تسع مواجهات، وكانت المباراة التي جمعتهما في الدور الأول قد انتهت بالتعادل 2-2، وهو ما يعكس حجم الندية المنتظرة في أمسية لن تخلوَ من الإثارة.