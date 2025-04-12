الامارات | كاردوسو: المباريات المتبقية كفيلة بتحسين مركز «الزعيم» في الدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد مدافع العين، البرتغالي فابيو كاردوسو، أن فريق العين كان يستحق الفوز على شباب الأهلي في مباراة الفريقين بالجولة الـ20 من دوري المحترفين، مؤكداً أن كل المباريات مهمة بالنسبة لفريق العين، ونشعر بالحزن فقط في المباراة لأننا قدمنا كل شيء في كرة القدم ولكن لم ننجح في الفوز، مشيراً إلى أن الفريق يجب أن ينظر إلى القادم ويستغل ما قدمه أمام شباب الأهلي لتقديم الأفضل في الفترة المقبلة.

وكان العين قد تعادل مع شباب الأهلي في الجولة الـ20 من دوري أدنوك للمحترفين في مباراة قدم فيها الزعيم واحدة من أفضل مبارياته خلال الفترة الماضية، بعد موسم سيئ خرج فيه الفريق من كل البطولات وودّع البطولة الآسيوية من الدور الأول، حيث نجح «الزعيم» خلال المباراة في فرض أدائه، وكان الأخطر والأكثر جدية خصوصاً في الشوط الأول، ولكنه لم ينجح في الوصول إلى الشباك.

وقال كاردوسو لـ«الإمارات اليوم»: «مباراة صعبة مثل بقية مباريات العين الفترة المقبلة، نشعر بالحزن لعدم الفوز، نعتقد أننا كنا نستحق الفوز، ولكنها كرة القدم، وهذا هو وقت استمرار العمل ومحاولة التطور وإثبات قوتنا في المباريات المقبلة، لدينا مباريات مقبلة مهمة ويجب التعامل معها ونسيان ما حدث في الماضي».

وأضاف: «هذا هو فريق العين الذي نعرفه. نعرف أننا لم نقدم موسماً جيداً حتى الآن، لذلك يجب علينا أن نقدم كل ما نملك لمساعدة الفريق، ويجب علينا كلاعبين أن نقدم كل ما لدينا من أجل عودة الفريق إلى مكانة الطبيعي، خصوصاً أن هناك ست مباريات متبقية في الدوري، وهي كفيلة بتحسين موقعنا في جدول الترتيب».

ورفض اللاعب البرتغالي كاردوسو، الحديث عن سبب هبوط فريق العين هذا الموسم والنتائج السيئة للفريق، مشيراً إلى أن الوقت غير مناسب للحديث عن الأسباب ولكنها كثيرة، مؤكداً أن الهدف الآن هو العمل من أجل عودة العين إلى مكانه الطبيعي.