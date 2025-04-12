الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظروف

برّر لاعب في نادٍ ينافس في دوري الدرجة الأولى تراجع مستواه في الموسم الجاري بظروف اجتماعية لم تكن متوقعة شغلته كثيراً، وقال لمقربين منه إنه بدأ في تجاوزها وسيعود قريباً إلى مستواه الطبيعي.

«باصات»

قال رياضي معروف إنه وجّه نجله لممارسة كرة القدم بدلاً من ممارسة لعبة جماعية أخرى، بسبب عدم توافر «باصات» لنقل اللاعبين في النادي، إلى جانب عدم الاهتمام باللعبة، والتركيز على كرة القدم فقط.

مكافآت

كشف لاعبون في أحد فرق المراحل السنية أنهم لم يستلموا مكافآت الفوز ببطولة تم تحقيقها في الموسم الماضي، متمنّين من إدارة النادي صرف مكافأة البطولة، مثلما يتم مع الفريق الأول.

صداقة

كشف مدرب نادٍ يلعب في دوري المحترفين أن الصداقة والعلاقة المميزة التي تجمعه مع المحترف الأوروبي، ساعدت اللاعب في تقديم أفضل المستويات الفنية خلال مسيرته الكروية.

لوائح

استغرب رياضيون متابعون لدوري كرة قدم الصالات عدم الاستفادة من فارق الأهداف، والتوجّه لركلات الترجيح لتحديد هوية الفريق الفائز في المرحل الإقصائية من المسابقة، مبيّنين أن لائحة الدوري تحتاج إلى المراجعة والتعديل.

هدف

أكد إداري بنادٍ يلعب في دوري المحترفين أن إعلان الإدارة أن هدف الفريق هو البقاء في البطولة وعدم الهبوط إلى دوري «الهواة»، أفقد أغلب اللاعبين الطموح وأسهم في إحباط المدرب واللاعبين، ما أثّر في مستوى الفريق وتراجع نتائجه منذ إطلاق هذا التصريح.

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