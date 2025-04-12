الامارات | انطلاق «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو» في لندن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت أمس، في صالة «كوبر بوكس أرينا» بالعاصمة البريطانية لندن، منافسات اليوم الأول من بطولة «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو»، التي تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP، بمشاركة نخبة من اللاعبين واللاعبات من مختلف دول العالم بإجمالي 1509 لاعبين ولاعبات من 72 دولة، من بينهم أكثر من 50 لاعباً ولاعبة من الأندية والأكاديميات الإماراتية.

وخصصت منافسات اليوم الأول لفئة الهواة من حملة الأحزمة باللونين الأبيض والأزرق، حيث شهدت نزالات قوية ومنافسات حماسية تعكس مدى التطور والانتشار العالمي للعبة الجوجيتسو، وزيادة الإقبال عليها في مختلف القارات.

وتتواصل البطولة حتى يوم الأحد المقبل، فيما يشهد اليوم الثاني منافسات فئتي الأساتذة والناشئين في مختلف الأحزمة، فيما يخصص اليوم الثالث لفئة المحترفين من حملة الأحزمة البنفسجية والبنية والسوداء، وسط حضور جماهيري لافت وتغطية إعلامية دولية واسعة.