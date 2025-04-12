الامارات | صلاح يستعد للاحتفال بتجديد عقده أمام ويستهام غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعدّ النجم الدولي المصري محمد صلاح لظهوره الأول مع ليفربول بعد تمديد عقده مع الفريق، حيث يسعى إلى قيادة النادي الأحمر لاستعادة نغمة الانتصارات، والتقدم خطوة كبيرة نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويلتقي ليفربول المتربع على قمة جدول ترتيب المسابقة حالياً مع ضيفه ويستهام يونايتد، غداً الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ32 من البطولة على ملعب «آنفيلد».

ويحلق ليفربول في قمة الترتيب برصيد 73 نقطة، بفارق 11 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه (أرسنال)، مع تبقي سبع مراحل على نهاية الموسم.

ولم يكشف ليفربول عن مدة عقد صلاح الجديد خلال إعلانه تمديد التعاقد، لكن اللاعب ألمح إلى أنه سيستمر مع الفريق مدة عامين آخرين، حيث قال: «إنه أمر رائع. قضيت أفضل سنواتي هنا. لعبت ثمانية أعوام، وآمل أن تكون 10 سنوات. أستمتع بحياتي هنا وبكرة القدم».