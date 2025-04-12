الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 12 أبريل 2025
دوري أدنوك للمحترفين
العين - العروبة 17:55
خورفكان - البطائح 17:55
الوصل - الوحدة 20:30
الدوري السعودي
النصر - الرياض 22:00
مانشستر سيتي - كريستال بالاس 15:30
نوتينغهام - إيفرتون 18:00
أرسنال - برينتفورد 20:30
بيراميدز - الأهلي 21:00
خيتافي - لاس بالماس 18:15
ليغانيس - برشلونة 23:00
إنتر ميلان - كالياري 20:00
يوفنتوس - ليتشي 22:45
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