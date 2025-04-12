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الامارات | مباريات اليـوم

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  • الامارات | مباريات اليـوم 1/2
  • الامارات | مباريات اليـوم 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 12 أبريل 2025

دوري أدنوك للمحترفين

العين - العروبة 17:55

خورفكان - البطائح 17:55

الوصل - الوحدة 20:30

الدوري السعودي

النصر - الرياض 22:00

مانشستر سيتي - كريستال بالاس 15:30

نوتينغهام - إيفرتون 18:00

أرسنال - برينتفورد 20:30

بيراميدز - الأهلي 21:00

خيتافي - لاس بالماس 18:15

ليغانيس - 23:00

إنتر ميلان - كالياري 20:00

يوفنتوس - ليتشي 22:45

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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