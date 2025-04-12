شكرا لقرائتكم خبر عن محامى زيزو يعلن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخطئ في حق اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

أعلن أشرف عبد العزيز محامى أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الزمالك إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخطئ في حق اللاعب.

وكتب عبد العزيز عبر "فيسبوك" :"نظراً للعديد من التجاوزات والأمور المغلوطة الصادرة من مسئولي نادي الزمالك تجاه اللاعب أحمد سيد زيزو الذي كان بحق وبشهادة الجميع على مدار ست سنوات مثال على الالتزام والاحترام ولم يبخل بنقطة عرق واحدة".



أضاف:"ولما كان اللاعب متفانياً في عمله في ظل وجود ثلاث مجالس ادارات منتخبة و ثلاث لجان معينة كان الطبيعي ان يقابل بمزيد من التقدير وليس بكل هذا الكم من الافتراءات والتهديدات والخوض في الأعراض والسباب وعدم إظهار الحقائق".

واختتم:"لذا نضطر اسفين لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه كل من اخطأ في حق اللاعب".