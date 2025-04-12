شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات الأهلى القوية في كأس العالم للأندية.. هؤلاء ينضمون للأحمر في المونديال والان مع تفاصيل الخبر

تسعى إدارة الأهلي لتدعيم فريق الكرة بشكل جيد قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية الصيف المقبل بأمريكا التي تحظى بإهتمام الملايين من عشاق المارد الأحمر.

ونجح مسئولو القلعة الحمراء على مدار الفترة الماضية في إبرام أكثر من صفقة قوية للفريق ، بدأت بالمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي والسلوفيني جراديشار والثنائي المغربي أشرف داري ويحيى عطية الله وقبلهما إمام عاشور ثم تعاقدات في يناير الماضي مع المغربي أشرف بن شرقي ثم مع نجم منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه الذي سينتقل للأهلي بنهاية الموسم الجاري لمدة خمسة مواسم وكذلك حمدي فتحي الذي سيلعب للمارد الأحمر في كأس العالم للأندية فقط.

وواصل الأهلي صفقاته القوية مؤخراً بعدما تم ضم نجم الزمالك أحمد مصطفى زيزو ، هذا فضلاً عن لاعبي الأهلي المُعارين للخارج وينتظرون المشاركة مع الفريق في هذا الحدث العالمي وأبرزهم آليو ديانج ( الخلود السعودي) وأحمد عبد القادر ( قطر القطري).

وتشهد بطولة كأس العالم للأندية الصيف المقبل مشاركة 32 نادياً لأول مرة ، ويخوض الأهلي منافسات هذه البطولة العالمية ضمن المجموعة الأولى رفقة ، كلاً من إنتر ميامي بقيادة نجمه الإسطوري ليونيل ميسي ومعه بنفيكا البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

وتقام النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية 2025، في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو القادم.

ويلعب الأهلى مع إنتر ميامي بملعب "هارد روك" في "ميامي"، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت واشنطن الثالثة فجراً بتوقيت القاهرة، فيما يلعب الأهلي مع بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية بملعب "ميتلايف" في تمام الساعة 12 ظهراً بتوقيت واشنطن، السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويختتم الأهلي مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية بمواجهة بورتو البرتغالي بملعب "ميتلايف" في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت واشنطن، الرابعة فجراً بتوقيت القاهرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز غداً ، السبت، في الدوري الممتاز ثم سيلعب مع صن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الشهر الجاري.