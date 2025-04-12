شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر للناشئين مع أنجولا فى الملحق المؤهل لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس، مباراة مصيرية الليلة أمام منتخب أنجولا فى الملحق المؤهل لبطولة كأس العالم تحت 17 سنة المقرر اقامتها فى قطر نوفمبر المقبل .

موعد مباراة منتخب مصر للناشئين وأنجولا



موعد مباراة منتخب مصر للناشئين وأنجولا فى تمام التاسعة مساء اليوم السبت 12 - 4 - 2025 بتوقيت القاهرة، والتى تحسم بطاقة العبور إلى كأس العالم للناشئين.

ومن المقرر أن يرتدي منتخب مصر القميص الأحمر، الشورت الأبيض والجوراب الأسود، بينما يرتدي منتخب أنجولا القميص الأبيض، الشورت الأسود والجورب الأبيض.

وكان منتخب مصر قد ودع بطولة أمم أفريقيا تحت 17 عاما بعدما تواجد في المركز الثالث من مرحلة المجموعات برصيد 3 نقاط فقط بعدما حقق الفوز على منتخب الكاميرون بنتيجة 2-1 ، بينما خسر منتخب مصر أول مباراتين في مرحلة المجموعات أمام جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو بنتيجة 4-3 و2-1 على الترتيب.