شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئين اليد أمام ايطاليا فى تحديد برونزية بطولة البحر الأبيض المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخب ناشئين كرة اليد مواليد 2008 نظيره الإيطالى فى اطار تحديد برونزية بطولة البحر الأبيض المتوسط المقامة فى تونس فى الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

خسر منتخب ناشئين كرة مواليد 2008 أمام نظيره الكرواتى بنتيجة 21-18 فى إطار نصف نهائى بطولة البحر الأبيض المتوسط المقامة أمس.

شهد الدور التمهيدى خسارة منتخب ناشئين اليد أمام نظيره الإسبانى فى أول مواجهاته قبل الفوز على رومانيا 24-15 ثم على تركيا 29-16 وأخيراً صربيا 23-20.

وصلت صباح الأحد بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2008 تونس لخوض منافسات بطولة البحر المتوسط.

وتضم قائمة لاعبى الفريق الوطنى: عبد الملك محمود - ياسين خالد - منصور عامر - زياد مصطفى - محمد رامى - مؤمن ريحان - ياسين أحمد - عبد الرحمن بكر - ياسين سعد - حمزة سامى - ياسين تامر - يحيى هشام - محمود رامى - سيف الله عمرو - مهند علاء - مؤمن النقيب - ويوسف عمر.

بينما يضم الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى المصرى: أحمد زقزوق عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد رئيسا للبعثة - عماد إبراهيم المدير الفنى - أحمد خميس المدرب المساعد - محى صلاح المشرف على تدريب حراس مرمى منتخبات الشباب والناشئين - توفيق المتولى المدير الادارى - عصام نور الدين أخصائى العلاج الطبيعى.