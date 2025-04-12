شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: سألت الونش عن الأهلى.. قالى "عيب يا كابتن" والان مع تفاصيل الخبر

نفى حازم إمام، لاعب الزمالك السابق، وعضو لجنة التخطيط بالنادي توقيع محمود حمدي الونش للنادي الأهلي في أي وقت سابق.

وقال حازم في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، على قناة dmc: "بعد انتشار أخبار تواصل الأهلي مع الونش تواصلت مع اللاعب ولكنه نفى ذلك".

وأكمل: "كلمت الونش بقوله ايه اللي حصل.. قالي عيب يا كابتن، أنا مش كده".

وأردف: "كان فيه "زن على الودان"، وكلام كتير من ناس داخل الزمالك لكي يجلس الونش مع الأهلي، ولكنه اشترى الزمالك، وكذلك أحمد فتوح من قبله".

واختتم: "ليس صحيح توقيع الونش للنادي الأهلي، واللاعب ذهب لـ عمرو الجنايني ووقع على عقود التجديد للزمالك".