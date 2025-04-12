شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الدارجات يستعد لبطولة أفريقيا للمضمار فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد أحمد جابر نائب رئيس الاتحاد المصرى للدراجات أن منتخبي الراجل والسيدات يتم تجهيزهم بقوة للبطولة الافريقية المحدد موعدها خلال الفترة من 11 وحتى 16 مايو المقبل والتي ستقام في مصر .

وتابع أحمد جابر في تصريحات صحفية ، أن مجلس الإدارة برئاسة أيمن على حسن يسابق الزمن من أجل الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للبطولة الافريقية ، مضيفا أن مجلس الإدارة نجح في تنظيم أكثر من حدث مهم في الفترة الاخيرة منها البطولة العربية للمضمار عقب انتخاب المجلس بأيام قليلة وكذلك تنيظيم بطولة الجمهورية للمضمار والتى شهدت أقبال كبير من الاندية والهئيات التابعة للاتحاد المصرى للعبة واظهرت العديد من العناصر المميزة التى سيتم متابعتهم وتأهيلهم بقوة لتمثيل مصر في المرحلة المقبلة .

وأوضح ، أن بطولة افريقيا التى سينظمها الاتحاد المصري للعبة خلال منتصف مايو المقبل متوقع ان تشهد مشاركة 10 منتخب وهم: جنوب افريقيا وكوديفوار والسودان ومالي وبروندي واوغندا والجزائر وتونس والمغرب وغينيا بالاضافة للمنتخب المصرى مستضيف البطولة .

وكشف أحمد جابر ، أن الاتحاد المصرى للدراجات سينظم ايضا بطولة الباراسيكل على هامش البطولة الافريقية وستقام يومي 11و12 مايو المقبل.