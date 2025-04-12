شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ينفي الدخول فى مفاوضات لضم محمد علي بن رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بنادي بيراميدز عن أن جميع التقارير التي ربطت بين النادي ودخوله في مفاوضات مع اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان لاعب نادي فيرينتسفاروشي المجري، غير صحيحة بالمرة، والنادي لم يقدم يوما عرضا للاعب من أجل ضمه.

المصدر كشف أن اللاعب التونسي تم عرضه على إدارة بيراميدز قبل عامين وخلالهما من أكثر من وكيل، ولكن النادي لم يقدم يوما عرضا لضمه ولم يعرض على اللاعب الانضمام بأي مقابل مادي كما يتردد، خاصة وأنه في كل مرة لا تكون هناك قناعة فنية جانب المدير الفني بضمه، ولذلك لم يتقدم بيراميدز بأي عرض للاعب سواء حاليا أو في وقت سابق.

المصدر شدد على أن بيراميدز يرفض الزج بإسمه في مفاوضات غير صحيحة مع لاعبين يكون هدفهم الحصول على مقابل مادي وزيادة القيمة المادية للصفقة، باستغلال اسم بيراميدز في التفاوض، وهو أمر مرفوض، وملف اللاعبين الأجانب في بيراميدز مغلق حاليا في ظل وجود ٥ لاعبين في القائمة يشكلون قوة ضاربة في تشكيل بيراميدز.