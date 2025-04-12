شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: حسام عبد المجيد لم يرفض التجديد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أشار حازم إمام، لاعب الزمالك السابق، وعضو لجنة التخطيط إلى أن حسام عبد المجيد مدافع الفريق لم يرفض التجديد للنادي، وهو لاعب مؤدب ومحترم للغاية.

وقال حازم في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، على قناة dmc: "تم التجديد لمحمود الونش وبنتايك وعمر جابر، ويتبقى حسام عبد المجيد، ونرغب في التجديد له".

وتابع: "حسام عبد المجيد لم يرفض التجديد، وهو لاعب مؤدب جدًا ومحترم جدا، والسعيد قال خلوني للأخر، وهو شخصية واضحة لو لم يرغب في التجديد سيخبرنا بذلك بكل تأكيد، هو شخصية احترافية جدًا".

وأكمل: "أتمنى أن ينهي شيكابالا مسيرته في نادي الزمالك، واللاعب ضحى كثيرًا من أجل النادي".

وأردف: "جلسنا مع محمد السيد، ووالده يقيم في السعودية وهو مدير أعماله، ولا يزال متبقى موسمًا في عقده مع الزمالك".