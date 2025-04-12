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محمد صبرى: الونش تحدى جميع الضغوط واختار الزمالك

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محمد صبرى: الونش تحدى جميع الضغوط واختار الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

السبت، 12 أبريل 2025 12:15 ص

هنأ محمد صبري نجم الزمالك السابق ،  محمود حمدي الونش مدافع الزمالك بعد تجديد تعاقده مع النادي.

وقال صبري خلال  عبر برنامج "زملكاوي" المذاع عبر شاشة قناة الزمالك: "جماهير النادي تقدر الونش واللاعب ينال حب الجميع وأهنئه على تجديد عقده".

وتابع: "الونش أصر على الاستمرار مع الزمالك واستكمال رحلته التاريخية بالرغم من جميع الضغوطات والمغريات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية".

وأكمل: "لابد من أن يبدأ مجلس الإدارة من الآن التخطيط والبحث عن صفقات جديدة تدعم الفريق من أجل استئناف المرحلة المقبلة".

واختتم: "أؤيد مجلس الإدارة بشدة في بيانه الذي أصدره أمس وخاصة قراره، بعدم التجديد لأي لاعب يساوم الزمالك بالتفاوض مع أندية أخرى".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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