شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبرى: الونش تحدى جميع الضغوط واختار الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

هنأ محمد صبري نجم الزمالك السابق ، محمود حمدي الونش مدافع الزمالك بعد تجديد تعاقده مع النادي.

وقال صبري خلال عبر برنامج "زملكاوي" المذاع عبر شاشة قناة الزمالك: "جماهير النادي تقدر الونش واللاعب ينال حب الجميع وأهنئه على تجديد عقده".

وتابع: "الونش أصر على الاستمرار مع الزمالك واستكمال رحلته التاريخية بالرغم من جميع الضغوطات والمغريات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية".

وأكمل: "لابد من أن يبدأ مجلس الإدارة من الآن التخطيط والبحث عن صفقات جديدة تدعم الفريق من أجل استئناف المرحلة المقبلة".

واختتم: "أؤيد مجلس الإدارة بشدة في بيانه الذي أصدره أمس وخاصة قراره، بعدم التجديد لأي لاعب يساوم الزمالك بالتفاوض مع أندية أخرى".