شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبرى: الونش تحدى جميع الضغوط واختار الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالسبت، 12 أبريل 2025 12:15 ص
هنأ محمد صبري نجم الزمالك السابق ، محمود حمدي الونش مدافع الزمالك بعد تجديد تعاقده مع النادي.
وقال صبري خلال عبر برنامج "زملكاوي" المذاع عبر شاشة قناة الزمالك: "جماهير النادي تقدر الونش واللاعب ينال حب الجميع وأهنئه على تجديد عقده".
وتابع: "الونش أصر على الاستمرار مع الزمالك واستكمال رحلته التاريخية بالرغم من جميع الضغوطات والمغريات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية".
وأكمل: "لابد من أن يبدأ مجلس الإدارة من الآن التخطيط والبحث عن صفقات جديدة تدعم الفريق من أجل استئناف المرحلة المقبلة".
واختتم: "أؤيد مجلس الإدارة بشدة في بيانه الذي أصدره أمس وخاصة قراره، بعدم التجديد لأي لاعب يساوم الزمالك بالتفاوض مع أندية أخرى".
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