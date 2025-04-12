شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية أشرف دارى وربيعة تقود دفاع الأهلى أمام بيراميدز بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى على على الاستعانة بالمغربي أشرف داري ورامى ربيعة مدافعا الفريق في التشكيل الأساسي للمارد الأحمر فى مباراة بيراميدز بالدوري المصري.

ويرغب كولر فى الاستفادة من قدرات ربيعة وداري لمواجهة الهجوم المنتظر من بيراميدز أملاً فى حسم المباراة لصالح الاهلى.

يدخل فريق الكرة بالنادى الاهلى مساء اليوم ،الجمعة، معسكراً مُغلقاً باحد فنادق التجمع الخامس استعداداً لخوض مباراة بيراميدز المرتقبة المقرر لها السابعة مساء غداً السبت، بإستاد الدفاع الجوي في الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز

ويخوض الأهلي مران اليوم على ملعب التتش وهو المران الوحيد الذي سيخوضه الفريق إستعداداً لمباراة بيراميدز حيث قرر مارسيل كولر المدير الفني، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات أمس ، الخميس، بعدما عاد الفريق من موريتانيا في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء عقب التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء بموريتانيا ليضرب المارد الأحمر موعداً مع صن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي البطولة.

ويخوض الأهلي مران اليوم على ملعب التتش ثم يدخل معسكراً مغلقاً تمهيداً لخوض مباراة الغد المرتقبة أمام بيراميدز الذي يعيش هو الإخر إنتعاشة كروية بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الجيش الملكي المغربي، ويسعى مارسيل كولر لتجهيز لاعبي الأهلي فنياً وذهنياً لمواجهة بيراميدز بإعتبار أن الفوز هو السبيل الوحيد للحفاظ على حظوظ الأهلي في المنافسة على لقب الدوري الممتاز.