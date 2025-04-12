7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 11 – 4 – 2025

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 11 – 4 – 2025 فى مقدمتها ، تضاؤل فرص رمضان صبحى وإبراهيم عادل وبلاتى توريه فى تدعيم بيراميدز أمام الأهلى.

تضاؤل فرص رمضان صبحى وإبراهيم عادل وبلاتى توريه فى تدعيم بيراميدز أمام الأهلى

تضاءلت فرص لحاق ثلاثي بيراميدز رمضان صبحي، وإبراهيم عادل، وبلاتي توريه بمباراة الفريق المرتقبة أمام الأهلي، فى المباراة المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المنافسة على اللقب في الدورى المصرى "دورى nile".

الزمالك يعلن تجديد عقد الونش 3 مواسم رسمياً

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن تجديد التعاقد مع محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء رسمياً لمدة ثلاثة مواسم .

محمد الدماطي رئيساً لبعثة الأهلي في جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز بدوري الأبطال

قررمسئولو النادي الأهلي، تكليف محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي رئاسة بعثة الفريق في جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

48 ساعة حاسمة في الأهلي لإنهاء أزمة سفر رباعي الفريق إلى جنوب أفريقيا

تبذل إدارة النادي الأهلي على مدار الساعات الحالية جهود مكثفة لإنهاء أزمة "التأشيرات" الخاصة بالثلاثي المغربي أشرف بن شرقي ويحيى عطية الله وأشرف داري ومعهم السلوفيني جراديشار والتي تُهدد سفر الرباعي إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يغرم زيزو بعد غيابه عن المران ويطبق عليه لائحة العقوبات

قرر مسئولو نادى الزمالك تغريم أحمد مصطفى" زيزو" بعد غيابه عن مران الفريق الأول اليوم الجمعة بدون إذن،خاصة في ظل الأزمة التي تعلقت بتجديد عقده مع القلعة البيضاء وإعلان النادى وصول العلاقة إلى طرف مسدود بين الطرفين.

كولر يفاضل بين الدبيس ويحيى عطية الله لقيادة الجبهة اليسري أمام بيراميدز

يفاضل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى بين الثنائى كريم الدبيس والمغربى يحيى عطية الله لقيادة الجبهة اليسري للمارد الأحمر بمباراة بيراميدز غداً بالدوري المصري

غزل المحلة يفوز على سموحة بهدف "بن حمودة" بدورى نايل.. فيديو

حقق فريق غزل المحلة الفوزعلى نظيره سموحة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد المحلة ضمن الجولة الثانية من عمر المجموعة الثانية لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

الجونة بـ10 لاعبين يفوز على زد 2-1 بدورى نايل.. فيديو

تمكن فريق الجونة من تحقيق الفوز على نظيره زد في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد القاهرة ضمن الجولة الثانية من عمر المجموعة الثانية لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".