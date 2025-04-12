شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مسئول بالنصر الليبى ينفى التفاوض لضم شيكابالا بنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسئول داخل نادي النصر الليبي على عدم التوصل إلى اتفاق على ضم محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك.

وقال المصدر في تصريحات خاصة أن ما تردد عن ضم شيكابالا بنهاية الموسم المقبل لنادي النصر غير صحيح.

وتابع : شيكابالا غير مطروح أسمه في الوقت الحالي.

وحدد شيكابالا موعد اعتزاله، والاكتفاء بما قدمه خلال السنوات الماضية، وأبلغ شيكابالا بعض المقربين منه أن هذا الموسم هو الأخير له مع الفريق، على أن يعلن اعتزاله بنهاية الموسم الجارى.

ويخضع محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بـ نادى الزمالك الى برنامج تأهيلى وعلاجى مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي بالزمالك برئاسة الدكتور محمد أسامة، في ظل الإصابة التي يعانى منها اللاعب.

ويعانى شيكابالا من كدمة في الركبة، وهو ما يحتاج برنامج تأهيلى تمهيدًا لعودته للمشاركة مرة أخرى مع الزمالك سواء في التدريبات الجماعية أو المباريات.