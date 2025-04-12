شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الجمعة 11 – 4 – 2025 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت مباريات اليوم الجمعة 11 – 4 – 2025 فى الدورى، عن فوز الجونة على زد بهدفين مقابل هدف، بينما فاز غزل المحلة على سموحة بهدف نظيف، في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة تفادى الهبوط في بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى nile".

زد 1 / 2 الجونة

تمكن فريق الجونة من تحقيق الفوز على نظيره زد فى المباراة التى جمعتهما على استاد القاهرة ضمن الجولة الثانية من عمر المجموعة الثانية لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

أحرز أهداف اللقاء كل من النيجيرى فيفور أكيم فى الدقيقة 28 والنيجيرى أوجو صامويل فى الدقيقة 57 لفريق الجونة، بينما جاء هدف زد الوحيد عن طريق شادى حسين فى الدقيقة 54.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق الجونة للنقطة 23 محتلا المركز الثانى بجدول ترتيب المجموعة الثانية "المنافسة على الهبوط" لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" بينما توقف رصيد زد عند النقطة 24 محتلا المركز الأول.

غزل المحلة 1 /0 سموحة

حقق فريق غزل المحلة الفوزعلى نظيره سموحة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد المحلة ضمن الجولة الثانية من عمر المجموعة الثانية لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

وأحرز هدف فريق غزل المحلة الوحيد التونسى محمد رمضان بن حمودة في الدقيقة 35 عقب مراوغه جيده للمدافع مصطفى ميدو وتسديدة قوية لتسكن شباك الهانى سليمان حارس مرمى فريق سموحه.

وبهذة النتيجة ارتفع رصيد فريق غزل المحلة للنقطة 20 محتلا المركز الرابع بجدول ترتيب لمجموعة الثانية "المنافسة على الهبوط" لبطولة الدورى المصرى الممتاز بينما توقف رصيد سموحه عند نفس عدد النقاط في المركز الخامس.