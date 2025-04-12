شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه أزمة فى تأشيرات السفر إلى جنوب أفريقيا.. ويلجأ للكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أزمة في استخراج تأشيرات سفر بعض لاعبيه المحترفين إلى جنوب أفريقيا، لمواجهة أورلاندو بايرتس في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويعاني بعض لاعبي بيراميدز المحترفين، وكذلك بعض أفراد الجهاز الفني الأجانب، من أزمة تتعلق بالإقامة والتأشيرة، ما دفع مسؤولي الفريق السماوي إلى اللجوء للاتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل حل تلك الأزمة واستخراج تأشيرات السفر لجميع أفراد البعثة.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة بيراميدز إلى جنوب أفريقيا، لمواجهة أورلاندو بايرتس في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، على ملعب أورلاندو ستاديوم في جوهانسبرغ، وذلك عقب الانتهاء من مواجهة حرس الحدود في كأس عاصمة مصر.

ويواجه بيراميدز نظيره حرس الحدود في السابعة مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر، على أن تتوجه بعثة الفريق السماوي إلى جنوب أفريقيا عقب اللقاء، على متن طائرة خاصة.