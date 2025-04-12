شكرا لقرائتكم خبر عن نقطة خلاف وحيدة تمنع مصطفى محمد من الانتقال إلى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى إبراهيم عبد الجواد، عن آخر تفاصيل مفاوضات النادى الأهلى مع مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي لتدعيم صفوفه في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال إبراهيم عبد الجواد خلال تقديمه برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورت 1: "وكيل مصطفى محمد واللاعب فاتحين الباب للمشاركة مع الأهلى في كأس العالم للأندية".

وأضاف: "نقطة الخلاف الوحيدة أن الأهلى عاوز مصطفى محمد إعارة مع وجود بند أحقية الشراء بعد كأس العالم، ولكن وكيل مصطفى محمد عاوزه يلعب كأس العالم للأندية ويعود لنانت الفرنسي مجددا لاستكمال مسيرته في أوروبا".

وتابع: "محمد شريف رغبته الأولى هي التواجد مع الأهلى في الفترة المقبلة ولكن لا يوجد اى عرض من الأهلى، على عكس الزمالك الذى يرغب في ضم اللاعب ولكن شريف مأجل الرد في انتظار الأهلى".