شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقترب من إنهاء أزمة سفر رباعى الفريق لجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

اقترب مسؤولو النادي الاهلي من انهاء ملف تأشيرات السفر الخاصة بلاعبي الفريق والجهاز الفني إلي جنوب أفريقيا استعدادًا لمباراة صن داونز الجنوب أفريقي نهائي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل في جنوب أفريقيا في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

نجح الجهاز الإداري في الاهلي في إنهاء التأشيرات الخاصة بالثنائي أشرف داري ويحيى عطية الله لاعبا النادي الأهلي، وحاليا أقترب النادي الاهلي من انهاء أوراق المغربي أشرف بن شرقي والسوليفاني جراديشار، وهناك اتصالات رسمية وودية مع السفارة.

النادي الأهلي تلقى تطمينات بإصدار تأشيرات الثنائي يوم الاثنين القادم ولا أزمة في سفرهما مع باقي أفراد بعثة الأهلي، و أشرف بن شرقي والسوليفاني جراديشار يرافقان الأهلي الى جنوب أفريقيا.

وتقام مباراة الذهاب في الثالثة عصر السبت المقبل في جنوب أفريقيا على أن تكون مباراة العودة الجمعة بعد المقبلة في السابعة مساءا في القاهرة



وتأهل الفريق الأول للنادي الأهلي للدور نصف النهائي بعد تغلبه على الهلال السوداني بهدف نظيف في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلاقي المارد الأحمر ماميلودي صن داونز في مواجهة نارية في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعدما تعادل مع الترجي بدون أهداف على استاد رادس في إياب ربع النهائي، ليتأهل بعد الفوز بهدف مقابل لا شيء في نتيجة المباراتين.