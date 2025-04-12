شكرا لقرائتكم خبر عن خيارات بيراميدز لتعويض غياب رمضان صبحى وإبراهيم عادل وبلاتى أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدزبقيادة الكرواتى كرونوسلاف يورتشيتش، أزمة فى ظل تضاؤل فرص لحاق الثلاثى رمضان صبحي، وإبراهيم عادل، وبلاتي توريه بمباراة الفريق المرتقبة أمام الأهلي، فى المباراة المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المنافسة على اللقب في الدورى المصرى "دورى nile".

ويعاني رمضان صبحي من إصابة بالتواء في أربطة الركبة تعرض لها خلال تدريبات الفريق قبل مواجهة الجيش الملكى المغربى بدورى أبطال أفريقيا، فيما يعاني إبراهيم عادل من آلام شديدة في عضلة الساق اليمنى، وكذلك يعاني بلاتي توريه من آلام على مستوى الركبة.

ومازال الثلاثى يخضع لبرنامج تأهيلى مكثف تحت إشراف الجهاز الطبى لفريق بيراميدز بقيادة الدكتور مصطفى المنيرى، إلا إن نسب غيابهم تفوق نسبة لحاقهم بالمباراة، خاصة وأن الجهاز الفنى يخشى المجازفة بالاعتماد على أحدهما دون اكتمال شفاءه بشكل كامل، مما يعرضه لإصابة طويلة يغيب على إثرها عن منافسات الفريق الهامة فى الدورى ودورى أبطال أفريقيا.

وأصبح أمام الجهاز الفنى لبيراميدز خيارات محدودة لتعويض غياب الثلاثى، خلال مواجهة المارد الأحمر، لاسيما وأن السيناريو الأقرب هو اعتماد كرونوسلاف يورتشيتش على كريم حافظ أو أحمد عاطف قطة لتعويض إبراهيم عادل، والاعتماد على أحمد توفيق ومهند لاشين لتعويض رمضان صبحى وبلاتى توريه.