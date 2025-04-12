شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: شيكابالا يوقع على عقود انتقاله لنادى النصر الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق،عن مستقبل محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد ولاعب الزمالك الحالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال أحمد حسن، في تصريحات خلال برنامجه "الكابتن"، المذاع على قناة dmc: "محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك أتم اتفاقه مع نادي النصر الليبي للانتقال إلى صفوفه لمدة موسم خلال الميركاتو القادم".

وتابع: "جمع اللاعب جلسة سابقة مع عبد الرحمن زيد رئيس نادي النصر، وتم خلالها الاتفاق على ضمه لصفوف النادي لمدة موسم".

وأكمل: "نادي النصر عرض على شيكابالا عقد قيمته تتجاوز المليون دولار، لمدة موسم واحد، خاصة وأن اللاعب كان يفكر في الاعتزال مع الزمالك بنهاية الموسم".