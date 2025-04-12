شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم قرطاج ويتأهل إلى نهائى أفريقيا لسيدات الطائرة لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالجمعة، 11 أبريل 2025 10:56 م
فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى علي نظيره قرطاج التونسي بنتيجة 3-0 في نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى نيجيريا خلال الفترة من 1و حتى 14 إبريل الجارى ، ليتأهل إلي النهائي لمواجهة الزمالك .
تأهل الأهلي إلي نصف النهائي بالفوز علي السجون الكيني 3-1 ، بينما فاز قرطاج التونسي علي ليتو الكاميروني بنتيجة 3-0 .
و استطاع فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي التأهل إلي ربع النهائي بالفوز علي بطل نيجيريا بنتيجة 3-0 أمس الثلاثاء.
ونجح فريق الأهلى فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول ، حيث على نظيره البنك التجاري الكيني بنتيجة 3-2، في إطار ختام مواجهاته بالدور التمهيدى .
وإستطاع الأهلي تحقيق الفوز على سوكوسيم السنغالي في أولى مواجهاته بالبطولة بنتيجة 3-0 قبل الفوز علي بطل الكونغو السبت.
تضم قائمة لاعبات الأهلى كلا من: دانا شوقي – مريم ثروت – مريم ثابت -آية حمدي الشامي – ندى حمدي – ريماز العفيفي - مي غزال – آية خالد – ميار خليفة -تاتيانا بوكان – سارة أمين – فرح الحناوي -ندى وليد – نهال جمال.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز