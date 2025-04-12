شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم قرطاج ويتأهل إلى نهائى أفريقيا لسيدات الطائرة لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى علي نظيره قرطاج التونسي بنتيجة 3-0 في نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى نيجيريا خلال الفترة من 1و حتى 14 إبريل الجارى ، ليتأهل إلي النهائي لمواجهة الزمالك .

تأهل الأهلي إلي نصف النهائي بالفوز علي السجون الكيني 3-1 ، بينما فاز قرطاج التونسي علي ليتو الكاميروني بنتيجة 3-0 .

و استطاع فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي التأهل إلي ربع النهائي بالفوز علي بطل نيجيريا بنتيجة 3-0 أمس الثلاثاء.

ونجح فريق الأهلى فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول ، حيث على نظيره البنك التجاري الكيني بنتيجة 3-2، في إطار ختام مواجهاته بالدور التمهيدى .

وإستطاع الأهلي تحقيق الفوز على سوكوسيم السنغالي في أولى مواجهاته بالبطولة بنتيجة 3-0 قبل الفوز علي بطل الكونغو السبت.

تضم قائمة لاعبات الأهلى كلا من: دانا شوقي – مريم ثروت – مريم ثابت -آية حمدي الشامي – ندى حمدي – ريماز العفيفي - مي غزال – آية خالد – ميار خليفة -تاتيانا بوكان – سارة أمين – فرح الحناوي -ندى وليد – نهال جمال.