شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة مفاوضات الأهلى وبيراميدز مع التونسى محمد على بن رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى إبراهيم عبد الجواد، حقيقة مفاوضات الأهلى وبيراميدز مع التونسى محمد على بن رمضان لاعب فرينكفاروزي المجري الذى سيتواجد في القاهرة قريبا.

وقال إبراهيم عبد الجواد خلال تقديمه برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورت 1: "هناك نية كبيرة جدا للتعاقد مع التونسى محمد بن رمضان من قبل بيراميدز وأن اللاعب سيكون قريبا في القاهرة من أجل إتمام المفاوضات مع بيراميدز، ولا يوجد كلام من الأهلى".

وأضاف إبراهيم عبد الجواد: "في كلام أن الزمالك عاوز محمد بن رمضان ولكن الرغبة الأكبر من قبل بيراميدز الذى لديه فريق يعمل على انتقاء اللاعبين الأجانب على أعلى مستوى".

ويستعد فريقا الاهلى وبيراميدز لكشف ملامح بطل النسخة الإستثنائية من بطولة دوري نايل حينما تشير عقارب الساعة للسابعة مساء غداً السبت حيث يلتقى الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري المصري الممتاز على ستاد الدفاع الجوي، ويبدو الفائز من هذه المباراة قريباً للغاية للتتويج بطلا للمسابقة هذا الموسم.

كانت آخر مباراة خاضها الأهلي في الدوري المصري ضد طلائع الجيش والتي انتهت بفوز الأحمر بهدفين نظيفين، قبل أن ينسحب من مباراة القمة ضد الزمالك ويعلن عدم استكمال المسابقة فيما تعادل بيراميدز مع المصري البورسعيدى سلبياً في أخر ظهور بالمسابقة.