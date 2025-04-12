شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى وبيراميدز فى مهمة كشف ملامح بطل الدورى الاستثنائى غداً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالجمعة، 11 أبريل 2025 10:30 م
يستعد فريقا الاهلى وبيراميدز لكشف ملامح بطل النسخة الإستثنائية من بطولة دوري نايل حينما تشير عقارب الساعة للسابعة مساء غداً السبت حيث يلتقى الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري المصري الممتاز على ستاد الدفاع الجوي، ويبدو الفائز من هذه المباراة قريباً للغاية للتتويج بطلا للمسابقة هذا الموسم.
كانت آخر مباراة خاضها الأهلي في الدوري المصري ضد طلائع الجيش والتي انتهت بفوز الأحمر بهدفين نظيفين، قبل أن ينسحب من مباراة القمة ضد الزمالك ويعلن عدم استكمال المسابقة فيما تعادل بيراميدز مع المصري البورسعيدى سلبياً في أخر ظهور بالمسابقة.
بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2024-2025، تقام بنظام استثنائي، حيث تم لعب مباريات الدور الأول كمرحلة أولى، ثم تم تقسيم الأندية إلى مجموعتين، مجموعة من المركز الأول حتى التاسع للمنافسة على اللقب، وبداية من 10 حتى 18 للمنافسة على البقاء والهبوط، على أن يهبط فريقين فقط إلى دوري القسم الثاني.
واشتعلت الأجواء قبل هذه المواجهة بعد أن تقدم بيراميدز بطعن ضد قرار رابطة الأندية بإلغاء عقوبة خصم الثلاث نقاط من الأهلي بجانب تراجع بيراميدز عن استقدام حكام أجانب لهذه المباراة بينما تمسك الأهلي بالصافرة الأجنبية وتم تعيين الهولندي داني ماكلي حكما للمباراة .
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