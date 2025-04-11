شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة ضد سموحة .. محمد رمضان بن حمودة يحصد جائزة رجل المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد التونسى محمد بن حمودة مهاجم فريق غزل المحلة جائزة رجل مباراة فريقه أمام سموحة بناء على اختيار رابطة الأندية وذلك عقب تسجيل هدف اللقاء الوحيد وحصد الثلاث نقاط.

وحقق فريق غزل المحلة الفوزعلى نظيره سموحة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد المحلة ضمن الجولة الثانية من عمر المجموعة الثانية لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

وأحرز هدف فريق غزل المحلة الوحيد التونسى محمد رمضان بن حموده في الدقيقة 35 عقب مراوغة جيدة للمدافع مصطفى ميدو أنهاها بتسديدة قوية لتسكن شباك الهانى سليمان حارس مرمى فريق سموحه.

وبهذة النتيجة ارتفع رصيد فريق غزل المحلة للنقطة 20 محتلا المركز الرابع بجدول ترتيب لمجموعة الثانية "المنافسة على الهبوط" لبطولة الدورى المصرى الممتاز بينما توقف رصيد سموحه عند نفس عدد النقاط في المركز الخامس.