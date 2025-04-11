شكرا لقرائتكم خبر عن رؤوف خليف يعلن تعليقه على مباراة الأهلي وبيراميدز عبر أون سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المعلق الرياضي الشهير رؤوف خليف، عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، مشاركته في التعليق على مباراة القمة التي ستجمع بين النادي الأهلي ونظيره بيراميدز، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وتحديدًا في إطار مرحلة تحديد بطل الدوري.

وقال خليف : "مساء الفل الناس الكل، سأكون معكم في المباراة التي ستجمع الأهلي وبيراميدز يوم الغد على قناة ON Sport.. فرجة طيبة للجميع".

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام السابعة من مساء غد الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة تحديد بطل الدوري.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس المواجهة على الهواء مباشرة، مع تخصيص استديو تحليلي قبل وبعد اللقاء، في إطار سعيها لتنويع المحتوى وتقديم تجربة مشاهدة مميزة للمشاهدين، برعاية الشركة المتحدة للرياضة.

ويدخل الأهلي اللقاء محتلاً المركز الثاني برصيد 39 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف المتصدر بيراميدز صاحب الـ43 نقطة، بينما يحل الزمالك ثالثا بـ35 نقطة.