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رؤوف خليف يعلن تعليقه على مباراة الأهلي وبيراميدز عبر أون سبورت

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  • رؤوف خليف يعلن تعليقه على مباراة الأهلي وبيراميدز عبر أون سبورت 2/2

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القاهرة - سامية سيد - أعلن المعلق الرياضي الشهير رؤوف خليف، عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، مشاركته في التعليق على مباراة القمة التي ستجمع بين النادي الأهلي ونظيره بيراميدز، ضمن منافسات بطولة الممتاز، وتحديدًا في إطار مرحلة تحديد بطل الدوري.

وقال خليف : "مساء الفل الناس الكل، سأكون معكم في المباراة التي ستجمع الأهلي وبيراميدز يوم الغد على قناة ON Sport.. فرجة طيبة للجميع".

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام السابعة من مساء غد الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة تحديد بطل الدوري.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس المواجهة على الهواء مباشرة، مع تخصيص استديو تحليلي قبل وبعد اللقاء، في إطار سعيها لتنويع المحتوى وتقديم تجربة مشاهدة مميزة للمشاهدين، برعاية الشركة المتحدة للرياضة.

ويدخل الأهلي اللقاء محتلاً المركز الثاني برصيد 39 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف المتصدر بيراميدز صاحب الـ43 نقطة، بينما يحل الزمالك ثالثا بـ35 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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