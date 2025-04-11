شكرا لقرائتكم خبر عن آخر مران للأهلى استعداداً لـ بيراميدز..كولر يفرض السرية وجمل خططية والان مع تفاصيل الخبر

اختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم الجمعة، تدريباته استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة من مساء غد السبت في الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

وفرض مارسيل كولر المدير الفني للفريق السرية التامة على المران ورفض تصويره ؛ حفاظاً على السرية والجمل الخططية التي قام بتنفيذها في مران اليوم تمهيداً لتطبيقها في مباراة الغد المرتقبة.

وعقد كولر محاضرة مع لاعبي الاهلي تحدث خلالها عن بعض الامور الفنية الخاصة باللقاء وواجبات كل لاعب.

ودخل الفريق معسكر مغلق عقب المران باحد فنادق التجمع الخامس.